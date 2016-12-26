基督徒男星挺同婚 男男戀周華健長子
立法院今天初審通過婚姻平權民法修正案，男星唐振剛雖是基督徒，卻持包容觀點挺同婚，他也將在最新主演的電視電影「還是一家人」中，與周華健的長子周厚安大談男男戀。
同志議題近來成為台灣的話題焦點，而導演周美玲十多年來，都以影視作品為同志抒情，從紀錄片「私角落」開始，到同志電影三部曲「豔光四射歌舞團」、「刺青」、「漂浪青春」後，2016年再次籌備了「六城彩虹」同志影像計畫，預計以兩年攝製6部電視電影，訴求同志平權。
「六城彩虹」計畫由周美玲編導的同志形婚故事「還是一家人」搶先拍攝，其中男男伴侶由男星唐振剛與周厚安攜手談情，金鐘影后王琄則飾演唐志剛的母親，因發現兒女同志情事而爆發衝突。
談起婚姻平權議題，唐振剛雖是基督徒，卻持包容觀點表示，「同志族群更需要先被愛。」又說，「只要先學會愛，了解包容彼此，就清楚下一步要怎麼走了。」對於婚姻平權法案，他認為，台灣應該要有自己的進度，不一定要先跟進歐美國家，建議可先觀察他國，了解居中差異，找到最適合台灣的方式。
唐振剛這次是第4次詮釋男同志，但他坦言，該片內心戲轉折多，參考了「囍宴」、「冥王星早餐」和「春光乍現」3部片，做足功課。他也透過梁朝偉和張國榮主演的「春光乍洩」中「愛情、調情、吃醋」等親密互動，揣摩與周厚安熾烈又純真的感情。
周厚安則透露，曾在高中舞台劇飾演過同志，當時爸爸周華健就對他耳提面命，「同性戀和異性戀都好，只能二選一。」提醒他愛要專一。1051226
(中央社)
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