防子宮頸癌 國一女明年可望全面接種

全台每年約有1500人確診子宮頸癌，國健署今表示，為降低癌症發生，明年編列2.5億元預算，規劃讓國一女性全面接種疫苗，預計每年約有12萬人受惠，但施打日期仍待立法院拍板。

國健署癌症防治組長吳建遠指出，根據統計，有7成子宮頸癌與感染第16、18型HPV病毒有關，但目前僅有新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、嘉義縣、嘉義市、金門縣等8縣市全面公費施打，其餘縣市則是低收入戶、中低收入戶及原住民族地區和離島國一青少女可施打公費疫苗。

吳建遠說，世界衛生組織近年已公開建議，應把子宮頸癌疫苗列入國家常規疫苗計畫，國際上也已有60幾個國家全面施打，因此明年才會增列新台幣2.5億元預算，讓8縣市外的國一女生也能全面施打，預計每年將有12萬人受惠。

吳建遠表示，子宮頸癌疫苗建議在初次性行為前接種，相關研究顯示，可降低7成子宮頸癌發生率，並提供約9年保護力，相關報告也顯示該疫苗可以降低生殖器病變風險。

不過，由於有立委要求提出疫苗的本土評估、保護力、不良反應等相關資料，國健署已著手蒐集相關資訊，吳建遠表示，會儘快提送報告至立法院，獲得共識就能確定施打日期。1051226

(中央社)