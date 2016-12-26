陸駐印度大使：中印共建亞洲世紀
中國駐印度大使羅照輝日前受訪時表示，今年中印關係出了一些波折和困難。但雙方求同化異，通過對話與溝通妥善管控分歧，並希望開展合作，共建亞洲世紀。
新華社報導，羅照輝表示，2016年中印兩國關係在高層互動引領下穩中有進，同時，兩國其他各層級交往頻密，就共同關心的問題保持了密切溝通，確保了中印友誼之船沿著正確的航道前行。
他稱，作為世界上人口最多的兩個開發中國家和新興市場國家，大陸與印度在經貿投資、人文交流、國際多邊等領域合作展現強勁的內生動力，未來中印應攜手並進，共建亞洲世紀。
羅照輝表示，中國支持印度成為上海合作組織正式成員，同時，兩國還就氣候變遷、永續發展、國際金融機構改革、反恐等重大全球性議題保持良好溝通與協作，體現了中印戰略合作夥伴關係的廣度與深度。
他說，今年中印關係出了一些波折和困難。雙方都認識到了這些問題，都主張尊重對方的合理關切，求同化異，著眼大局，通過對話與溝通妥善管控分歧。1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。