陸駐印度大使：中印共建亞洲世紀

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中國駐印度大使羅照輝日前受訪時表示，今年中印關係出了一些波折和困難。但雙方求同化異，通過對話與溝通妥善管控分歧，並希望開展合作，共建亞洲世紀。

新華社報導，羅照輝表示，2016年中印兩國關係在高層互動引領下穩中有進，同時，兩國其他各層級交往頻密，就共同關心的問題保持了密切溝通，確保了中印友誼之船沿著正確的航道前行。

他稱，作為世界上人口最多的兩個開發中國家和新興市場國家，大陸與印度在經貿投資、人文交流、國際多邊等領域合作展現強勁的內生動力，未來中印應攜手並進，共建亞洲世紀。

羅照輝表示，中國支持印度成為上海合作組織正式成員，同時，兩國還就氣候變遷、永續發展、國際金融機構改革、反恐等重大全球性議題保持良好溝通與協作，體現了中印戰略合作夥伴關係的廣度與深度。

他說，今年中印關係出了一些波折和困難。雙方都認識到了這些問題，都主張尊重對方的合理關切，求同化異，著眼大局，通過對話與溝通妥善管控分歧。1051226

(中央社)