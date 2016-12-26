中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

泰國男子求平安 百餘護身符寢不離身

中央社
中央社
點閱3
我要評比
2/10

泰國一名男子由於先前諸事不順，在求得佛牌和護身符配戴後發覺順利許多，不知不覺身上有100多副，有些睡覺時也戴著，自稱這樣比較心安、睡得著覺。

根據泰國每日新聞報導，泰國春武里一名59歲的男子，過去事事不順利，常出車禍或跌倒，在求得佛牌和護身符配戴後，不論是做事業或日常生活都順利許多，於是四處繼續求佛牌或各式護身符掛在身上，不知不覺已經超過100副。

他說，其中腰間的陽具護身符是最重要的，夜間睡覺都不會取下來，他感覺比較心安。他身上的護身符除了各式佛牌和木製陽具外，還有山豬牙及各式小佛像等。

一般泰國男子都會求得高僧或佛寺的佛牌戴在身上，以祈求保佑。這一則新聞也吸引許多網友評論，有人認為他太過迷信，也有人支持他，只要心安就好，不必在意別人眼光。1051226

(中央社)

關鍵字：護身符泰國男子順利陽具
點閱3
我要評比
2/10
好友人數
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。