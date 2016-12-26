泰國男子求平安 百餘護身符寢不離身

泰國一名男子由於先前諸事不順，在求得佛牌和護身符配戴後發覺順利許多，不知不覺身上有100多副，有些睡覺時也戴著，自稱這樣比較心安、睡得著覺。

根據泰國每日新聞報導，泰國春武里一名59歲的男子，過去事事不順利，常出車禍或跌倒，在求得佛牌和護身符配戴後，不論是做事業或日常生活都順利許多，於是四處繼續求佛牌或各式護身符掛在身上，不知不覺已經超過100副。

他說，其中腰間的陽具護身符是最重要的，夜間睡覺都不會取下來，他感覺比較心安。他身上的護身符除了各式佛牌和木製陽具外，還有山豬牙及各式小佛像等。

一般泰國男子都會求得高僧或佛寺的佛牌戴在身上，以祈求保佑。這一則新聞也吸引許多網友評論，有人認為他太過迷信，也有人支持他，只要心安就好，不必在意別人眼光。1051226

(中央社)