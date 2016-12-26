婚姻平權過初審 李天柱這麼說

李天柱曾發表「同性戀會造成人類滅絕」言論，引發一片罵聲。（圖／中時資料照）

立法院司法委員會今通過《民法相關條文修正草案》，同志婚姻平權順利過頭關，不少支持此法案的藝人都表示相當開心，而先前因發表「同性戀會造成人類滅絕」言論被罵翻的演員李天柱，對此僅說：「沒有意見。」

李天柱今年10月以《再見女兒》奪下迷你劇集視帝，卻在後台受訪時公開表示他不支持同性戀，並強調他不會為了錢背棄他的信仰而演同志片，甚至說出「同性戀會造成人類滅絕」，引發各界譁然。事後他澄清身邊也有同志朋友，沒有排斥他們，並無此意，而今婚平法初審過關，據《蘋果日報》報導，他僅回應：「我沒有意見，我該說的之前都說過了。」

(中時電子報)