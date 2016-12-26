減輕日皇負擔 今後取消發表新年感言

共同社報導，日本宮內廳次長西村泰彥今天表示，日皇每年新年通過宮內廳發表的感言今後將取消，讓83歲高齡的日皇明仁減輕負擔，此事由宮內廳提議並得到日皇本人同意。

自1990年以來，日皇每年都在迎來新年之際發表感言。按慣例在1月2日接受民眾朝賀時的致辭則將繼續發表。

日皇在8月的視頻講話中暗示有意退位，但對減輕公務負擔表達了否定看法。據宮內廳相關人士稱，日皇上述想法的背景原因是擔憂若削減公務，剩餘公務和被削減公務涉及的相關人士之間會產生不公平。

但西村在記者會上指出，每年12月23日日皇生日前的記者會和當天接受民眾朝賀時的致辭、新年感言和1月2日接受民眾朝賀時的致辭十分接近。

西村認為，即便日皇不發表新年感言，向國民傳遞自己心聲的機會仍能充分得到保證。據悉，這一點也得到了日皇本人的首肯。

有關退位的政府專家會議上，減輕公務負擔也是議題之一，但西村否認了此事與取消新年感言之間的關聯。至於今後減輕公務負擔問題，他重申了一貫態度，表示將繼續「根據情況逐一討論」、「考慮到日皇的想法，很難大幅減少」。

日皇新年感言回顧過去的一年，並祝願國內外的人們新年快樂。但上述內容在日皇生日的記者會和接受民眾朝賀的致辭時也會提及。

今年12月23日在皇宮舉行的民眾朝賀中，日皇曾表示：「希望明年是充滿希望而平穩的一年，祝願大家健康幸福。」1051226

(中央社)