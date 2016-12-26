溫泉區撒鹽 宜縣：權責不明將會勘討論
宜蘭大同芃芃溫泉區遭廣告業者撒下大量鹽巴，污染環境。當地民代今天說，若縣府無法管理，不排除封路。縣府說，溫泉區目前屬權責不明狀況，將邀集相關單位會勘討論。
大兼廣告製作公司24日在芃芃溫泉區拍廣告時為營造場景，在溪床撒下大量鹽巴，污染環境，引起各界撻伐。
大同鄉代表會副主席鐘進財今天說，宜蘭縣政府是芃芃溫泉的主管機關，這次拍攝申請案凸顯縣府對核定案便宜行事，且事先未知會地方，罔顧原住民權益。若上級政府無法體察民意、妥善管理，鄉代表與部落村民將自力救濟，封路禁止外界進入溫泉區，或公告河床為危險區域，禁止進入，違者開罰。
縣府晚間表示，芃芃溫泉區屬野溪溫泉型態，是河川區未登錄地，目前法令尚無明確的管理機關，但基於維護環境永續是各級機關共同責任，這次事件縣府已在第一時間，請環保局針對違法行為進行調查與蒐證，並盡力回復周邊生態的受汙染狀態。
縣府說，為了解決芃芃溫泉區目前權責不明的狀況，縣府現階段在溫泉區的管轄與開發方面，將朝向旅遊休閒的方式研議，先爭取將國有未登錄地土地，申請登記並辦理撥用；在未完成撥用前，縣府將邀集相關單位會勘，針對清潔維護及安全等問題會商。1051226
(中央社)
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