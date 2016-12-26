新北市總預算案終於過關 歲出遭砍32億
一度難產的新北市2017年度總預算案，讓新北市議會二度延會，市府與議會近日積極協商，今(26)日議會更出現市府局處首長大排長龍「掛號」協商場面，終在下午三讀通過總預算案，以刪減32億942萬元，歲出 1563.17億元過關，刪減比率2%。
今年總預算案可謂一波三折，總預算案審查11月21日起分組審查，本月5日起二讀，原定12日閉會，但預算審查時民進黨團議員提出多達500多張刪減動議，直到上周22日延會最後一天，仍有超過一半未完成審查，最後只好再延4天會期。
期間各局處卯起來協商，今會期最後一天，議會更出現局處首長大排長龍等待協商畫面，開議後總預算審議採包裹式加速進行，最後通過三讀審議。
新北市2017歲入原列1430.4億元，審議結果計列1398.3億元，淨減32.9億元；歲出原列1595.2億元，審議結果計列1563.1億元，刪減32.9億元。
歲入歲出差短164億8390萬元，連同債務還本943億元，仍須融資調度1107.3億元，全數以債務舉借予以彌平。
(中時)
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