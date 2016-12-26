桃園輕艇委員會總幹事冒名盜領教練獎勵金遭訴

桃園市輕艇委員會劉姓女總幹事，涉嫌冒用因案入獄的丈夫蔡姓教練名義，詐領2015年度全運會輕艇選手教練獎金，還盜用蕭姓教練印章在清冊上用印，劉女坦承並非簡姓選手啟蒙教練，桃檢依業務登載不實、盜用印文等罪嫌起訴，體育局將追回8萬3750元獎金。

52歲的劉姓總幹事，負責陳報去年參加全國運動會得獎選手的教練獎勵金，卻涉嫌未召開獎勵金分配會議決定各階段教練的獎勵金比例，又在核撥名冊時，明知獲得雙料冠軍的簡姓金牌選手，其啟蒙教練是自己在監服刑的蔡姓丈夫，卻在名冊中把簡的啟蒙教練登記為自己，向桃園市體育局請領教練獎勵金8萬元。

另一項獲獎的女子團體組也如法炮製，登記自己為謝姓銅牌選手的啟蒙教練，拿到3750元

獎勵金，桃園市體育局接獲檢舉調查發現後告發，桃園市調處追查出謝姓選手的啟蒙教練其實是蕭姓女教練，劉女在未經蕭女同意下，擅自將蕭女放在會上的印章盜印在請領清冊上，相關人等指證歷歷，桃檢依偽造文書罪嫌起訴。

桃園市體育局表示，劉女在今年初案發後即被撤換總幹事一職，由被冒用的蕭姓女教練接任，體育局將追討冒領的8萬3750元，發還給正確的啟蒙教練，而在監服刑的蔡姓丈夫，並未有法令規定不能請領，仍能收到8萬元獎勵金。

(中時)