藍營8縣市北京參展 新北爭取到150億元商機
大陸北京農特產展暨旅遊推介會本月24日登場，藍營執政的8縣市首長帶著特色伴手禮前往北京參展，新北市副市長葉惠青表示，除了農特產品展售交流外，新北市也與大陸達成綠色產業與智慧城市產業合作共識，簽訂2項合作意向書，預估合作開發商機總值將高達約150億元。
葉惠青表示，在新北市府牽線下，新北市綠色產業聯盟分別與大陸住房和城鄉建設部國際貿易促進委員會、北京協同創新研究院簽訂合作意向書，將可直接參與大陸部分地區建設計畫，其中貿促會計畫在貴州省黔西南州成立新能源開發區，由新北市綠產聯盟負責各項節能科技與技術應用計畫，合作金額約新台幣50億元。
北京協同創新研究院也與新北綠產聯盟簽署「北京智慧綠色創新園區」開發合作意向書，協同創新研究院將在北京、重慶、海南3處創新園區投資金額高達新台幣600億元，其中90億元將交由新北綠產聯盟執行，內容將包括新能源研究開發、節能減碳及生態環保等計畫。
在智慧城市產業方面，北京經濟及信息化委員會將協助新北12家廠商合作，預計將可創造新台幣10億元商機，具體合作方案共3項，第1項由北京經信委與新北市電腦公會、台灣區電機電子公會共同建立兩岸經常性合作聯繫平台；第2項將與大陸東華軟件集團合作，共同擬定開發智慧醫療、智慧教育、智慧交通、智慧照明、智慧燈具、智慧商圈等；第3項則將與北京副中心的通州市就智慧城市規畫達成共同發展智慧技術服務及試驗場域交流合作共識。
葉惠青說，新北共15家業者參與這次北京友善城市農特產品暨特色伴手禮整合展銷推介會，3天業績共約新台幣60萬元，預估未來1年將可再為新北市創造3300萬元商機，成果亮眼。
(中時)
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