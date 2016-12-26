炸彈威脅! 莫斯科三車站緊急疏散3000人

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俄羅斯克里姆林宮正在降半旗哀悼昨天的飛機失事，沒想到今天又會發生恐怖威脅。(圖/美聯社)

最新消息，俄羅斯首都莫斯科在今天(26日)收到匿名炸彈恐嚇的威脅，當局已緊急撤離警戒區域的三個車站旅客近3000人。

據俄羅斯衛星報訊，俄國警方宣布疏散人群的三個列車站為喀山站（Kazansky）、列寧格勒站（Leningradsky）、雅羅斯拉夫爾火站（Yaroslavsky）。警方打算動用警犬以地毯式搜索，犬學專家也將趕赴現場。

莫斯科到大陸北京的列車通常從雅羅斯拉夫爾車站開出，根據時刻表，12月26日既沒有該列車到達，也沒有列車開出。

(中時電子報)