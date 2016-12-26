CBA明星賽 林志傑獲選先發球員

效力於浙江廣廈隊的台灣好手林志傑（左）獲選CBA明星賽先發球員。（新華社資料照）

本季CBA明星賽將於2017年1月7、8日在北京五顆松體育館舉行，今官方公布明星賽先發名單，效力浙江廣廈隊的台灣好手林志傑，再度獲選南區先發球員，將與CBA眾家明星易建聯、前NBA球星馬布里等人一同獻技，再度看出「野獸」在對岸的超高人氣。

林志傑2009年轉戰中國大陸CBA有成，不但成為台灣球員在對岸CBA最高薪球員，也是浙江廣廈「一哥」，出色實力與領導風範，更讓他獲得球迷青睞，本季再度獲選南區先發5人，是他生涯第3次，也是連續2季獲選。

本季CBA明星隊名單，南區人氣王是本季差點再度挑戰NBA的廣東宏遠易建聯，前鋒是深圳馬可波羅顧全與林志傑，後衛則是上海大鯊魚隊後場組合劉曉宇與弗雷戴特（Jimmer Fredette）；北區部分，人氣王、同時也是本次得票最高的是北京首鋼隊馬布里（Stephon Marbury），他將與遼寧隊郭艾倫組成北區後場，前鋒則是北京首鋼隊翟曉川與山東高速隊丁彦雨航，中鋒則是遼寧隊韓德君。

(中時電子報)