小提琴家曾宇謙 代言樂壇新星甄選

2017樂壇新星甄選活動今天開跑，新北市府文化局邀柴可夫斯基小提琴比賽首獎得主，國際小提琴家曾宇謙代言，期盼吸引全台更多對音樂有熱情與抱負的青年，踴躍報名參加。

為持續培育深具音樂潛力青年音樂家，新北市政府文化局今年首度舉辦「2016樂壇新星」。文化局負責提供演藝廳檔期、經費補助、票務、行政執行及宣傳等資源，協助音樂家圓夢，籌辦自己的音樂會。

去年參加俄國柴可夫斯基國際音樂小提琴比賽，奪得首獎，成為古典界台灣之光的小提琴家曾宇謙，今天以代言人身分出席，現場和大家分享學習音樂的心路歷程。

曾宇謙表示，「夢想有多大，舞台就有多大」，除不懈的練習累積實力，找尋適當的舞台展現自己，也是非常重要的一環。

他說，對平日沒有正式演出機會的青年音樂家而言，「樂壇新星」提供絕佳的機會，讓所有已準備好的年輕人一展身手。

對曾宇謙而言，比賽與考試一樣，是為了達成夢想的途徑，而不是目標。他勉勵對未來懷抱夢想的青年音樂者，「在這個競爭的環境，不管要不要或想不想透過比賽或考試來獲得機會，競爭是免不了的。只能自己做好準備，正面迎接挑戰，才能一次又一次的幫自己創造機會。」

「2016樂壇新星」入選者，笛咖兒單簧管四重奏，和薩克斯風演奏家陳力鋒，今天現場演出，象徵傳承。他們表示，在文化局的協助，讓他們無後顧之憂，專心為觀眾帶來最好的演出，並相信透過這樣的活動，可讓更多年輕音樂家受肯定及重視。

文化局副局長于玟表示，市府近年致力於協助充滿才華與理念的青年藝術家展演機會，以具體行動支持新世代的音樂家，希望給予最實際層面的協助。

「2017樂壇新星」即日起開放報名，至106年3月31日止，只要30歲以下者均可參加，共分古典音樂、傳統音樂及綜合跨界3個組別。入選者除可獲得最高獎金新台幣4萬元，文化局將協助安排於新北市藝文中心舉辦音樂會。詳情在文化局官方網站可以查詢。1051226

(中央社)