在押涉貪分局長移審 120萬交保

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涉嫌收賄包庇電玩業者在押的前高雄市警局三民二分局長李世昌，今天被雄檢起訴移審高雄地院，李世昌當庭哽咽認罪，獲法官裁定以120萬元交保。

李世昌擔任市警局行政科專勤組長期間，涉嫌收賄包庇電玩業者，今年8月被檢察官聲請羈押獲准迄今，雄檢上午將他依違背職務收賄罪嫌起訴，全案下午移審高雄地方法院。

李世昌當庭哽咽認罪，懇請法官能給自新機會，讓他向家人贖罪；法官諭知李世昌120萬元交保，並限制其住居及出境、出海或接觸本案相關人員。

同案在押被告離職偵查佐葉嘉雄涉嫌充當李世昌的白手套，居間收取走路工，今天也被雄檢依違背職務行賄罪嫌起訴，他移審高雄地院時也當庭認罪，被法官裁定5萬元交保。

檢方說，李世昌民國100年3月到101年11月在市警局行政科專勤組任內，定期收受高雄市30家賭博電玩業者透過同案被告葉嘉雄及另一名白手套彭姓男子（另行偵辦）交付賄款，並將其中半數賄款朋分給當時任職於專勤組，後來擔任市警局小港分局行政組長的在押被告林振宏（另行偵辦），包庇這30家賭博電玩業者不被查緝。

檢方指出，李世昌收受電玩業者賄賂，對賭博性電玩不予取締，收賄總金額上千萬，但實收僅573萬。

檢方表示，李世昌與同案被告葉嘉雄在偵查時自白犯行，並繳回犯罪所得共585萬元，李世昌另供出本案共犯被雄檢查獲，檢察官因此建請法官減輕其刑。

檢察官並清查李世昌全家在這起案件犯罪期間及往後3年的可疑財產，認定來源不明的犯罪所得達1111 萬元，也建請法官宣告沒收。 1051226

(中央社)