中聖復交 外交部：惑於金錢外交攻勢
聖多美普林西比與中國大陸今天宣布復交，外交部表示，對於聖國政府惑於中國大陸金錢外交攻勢，罔顧多年來中華民國為聖國人民衛生福祉貢獻，中華民國政府表示強烈失望與遺憾。
外交部指出，聖多美普林西比民主共和國為龐大財政需求因素，且中國大陸為操弄所謂「一中原則」，以要求聖國承諾不與中華民國維持任何官方關係為條件，同意「全面支持與幫助」聖國經社發展及民生需要，雙方於12月26日在北京簽署恢復外交關係聯合公報。
外交部指出，中華民國做為一個主權獨立國家的事實，絕非聖多美普林西比與中國大陸復交公報所謂「一中原則」所能片面否定。中華民國做為負責任的國際合作夥伴，仍將全力深化鞏固與友邦之緊密合作情誼。
外交部表示，外交部及所有駐外館處當持續提高警覺，密注嚴防中國大陸壓縮中華民國國際空間之作為，捍衛國家尊嚴及全民利益。政府維護國家生存發展之信念與決心，絕不會因外力打壓而有絲毫動搖。1051226
(中央社)
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