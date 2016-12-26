花蓮縣道193北段環差 補件再審
花蓮縣道193線拓寬改善計畫，今天重啟北段的環差分析審議，拓寬道路包括七星潭風景區等，環保團體十分關切，會議中一度衝撞會場規則，環評委員最後作出補件再審結論。
縣道193線拓寬案從去年12月至今，歷經5次環評審查，今年7月避開北段，先通過南段(吉安鄉南濱到光華路段)，並做成「有關國土保安林地不應開發」的結論。
下午召開北段的環差分析審議，限制進入審查會場的人數，會議原禁止場內民眾網路直播，讓場外民眾氣憤大聲要求開放，會議主席才裁決開放直播。
拓寬計畫範圍從193線起點南三棧至花蓮機場，共8公里，由原5至12公尺拓寬為20及16公尺寬道路。計畫道路中涉及防風保安林處，向海岸內側移；人行兼自行車道與車輛道路分隔。
範圍包括村落、漁場、軍營、七星潭風景區等，環保團體及部分民眾質疑拓寬的必要性與安全性。
黑潮海洋文教基金會執行長張卉君表示，近20年間，此段海岸平均倒退了20至30公尺，沿海沙灘面積也逐年縮減，且颱風屢次侵襲使保安林相破碎，種種劇烈的環境變化，在環差報告書中卻隻字未提。
東華大學自然資源與環境系教授戴興盛表示，環差報告書中內容皆為開發單位主觀呈現，無嚴謹分析，如為紓解龐大車流，卻無車流量分析等；縣府一再強調要將193線規劃為自行車路網，卻做傷害慢活產業的事。
與會的新城鄉長錢自立和議員何禮臺均表示，需為地方繁榮、未來發展藍圖設想，因應蘇花改通車後的交通衝擊，要打通花蓮任督二脈，193線就是其一，有交通才有建設。
環評委員最後結論，國土保安林地不應開發；請開發單位依環評委員及相關機關所提意見補充、修正暨民眾意見妥於說明，並於4月20日前再送專案小組審查；審查時認有應補正者，開發單位未於期限內補正或未符規定者，駁回開發行為許可申請。1051226
(中央社)
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