川普耶誕望彌撒 辣妻穿超短裙閃瞎眾人

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昨晚平安夜，美國候任總統川普和身穿超短迷你裙的辣妻梅蘭妮亞一同前往佛州教堂，參加午夜彌撒，兩人一到場，眾人隨即站起，爆出如雷歡呼。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，川普與辣妻梅蘭妮亞（Melania Trump）是在昨晚相偕前往佛州棕櫚灘（ Palm Beach）的主教教堂（Episcopal church）望彌撒。

根據現場民眾拍攝的照片，美國候任「第一夫人」梅蘭妮亞身穿超短迷你裙，搭配高跟鞋，展現姣好身段。他們兩人2005年就在這座教堂結婚。

照片顯示，兩人在教堂門口與牧師談話，身穿性感迷你裙、搭配高跟鞋的梅蘭妮亞站在川普身旁。

當兩人進入教堂，並走到座位坐下時，全場隨即站起，爆發如雷的掌聲和歡呼。

川普之前對越來越多人以「佳節愉快」（Happy Holidays）取代「耶誕快樂」（Merry Christmas）之舉頗有微詞，認為這是基督教受攻擊的跡象，揚言要是他當選總統，所有人都要說耶誕快樂。

川普在他位於佛州的馬阿拉歌（Mar-a-Lago）俱樂部與家人共度耶誕節，他一邊度假一邊工作，與資深幕僚、顧問和企業大老開會。

同時，川普也不忘推文：「祝大家耶誕快樂，還有個非常、非常、非常、非常快樂的新年。」（譯者：中央社趙蔚蘭）1051226

(中央社)