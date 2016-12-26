疑看板秀逗 海科館「性教學每人50元」嚇壞網友

海科館廣告刊版疑似「秀逗」，引起網民討論。(黃靖惠翻攝)

國立海洋科技博物館區周遭豎立電子看版疑似「秀逗」，原本推出「「海科館每週六下午潮境海洋中心開放性生物多樣性教學～現場登記每人50元性教學」，卻變成「性教學~每人50元」，被網友發現拍照上傳「爆料公社」，引起網民瘋狂討論，不少人在下面留言，「看來週六海科館要爆滿」、「這麼便宜嗎」、「cp值超高」、「組團有優惠嗎」、「好想知道內容是教什麼」等語。

海科館也出面澄清應該是面板有損壞，今天早上已通知基隆市交旅處處理，訊息已經下架。

交旅處回應， 北寧路電子看板左下模組故障先行關閉，並請廠商明日進場檢修。

(中時)