加油站旁空地 驚見遭黑色垃圾袋套頭女屍

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警方將空地拉黃線遠遠圍住，檢察官與法醫進行相驗。（程炳璋攝）

(21:40更新調查情形) 台南市安南區北安路二段一家加油站後方草叢空地，26日下午3時許遭人發現一具中年女屍，死者頭套上黑色垃圾袋，警方鑑識人員到場，查出魏姓女子遭人以膠帶勒斃棄屍，死亡超過5天，身上未有傷痕。已鎖定可疑兇手循線追查中。

魏女屍體遭棄置北安路二段一家中油加油站後方空地草叢中，直到26日下午有民眾前往附近一家小廟拜拜，經過空地，卻聞到可疑怪味，趨前一看，見一女子身穿黑色牛仔褲、紅白毛線衣外套、黑色長袖內衣，側躺在空地草叢內，身上傳出濃厚腐屍味，嚇得趕緊報案。

警方拉起黃線封鎖現場，從魏女身上卡片、發票等跡證查出她可能家住高雄市路竹區，並循線再深入追查。警方第一時間未敢貿然拆開死者頭套，等候檢察官與法醫到場驗屍。

法醫解開套住魏女頭部的黑色塑膠袋，發現女死者長髮，臉部已腫漲難以辨識身分，舌頭外露，脖子有膠帶纏住，明顯有勒痕，研判遭人勒斃棄屍，依照屍體腐爛程度起碼死亡5天。

相驗結束後，魏姓女死者遺體送往殯儀館，等候家屬指認，警方根據資料已掌握多項線索與可疑對象，成立專案小組追查，第三警分局表示，有信心可以偵破此案。

(中時)