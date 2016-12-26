彰縣可愛動物園區 預算遭刪面臨停工解約
彰化縣政府打算在溪州公園旁興建可愛動物園區收容流浪犬貓，明年度編列的50多萬預算科目卻慘遭縣議會小組全數刪除，26日聯席審查時縣議員賴澤民原本有意運作再提覆議但未成功，翻盤無望，園區計畫恐面臨停工解約。
因應農委會收容流浪動物零安樂死政策明年2月上路，彰縣府農業處經過2年規劃，選定溪州公園旁空地興建可愛動物園區收容流浪犬貓，卻因地方反彈，月初甫動工即停工。
帶頭反對的縣議員李俊諭認為，公園即公園，不應用做收容流浪狗等其他用途，身為小組審查召集人，主張縣府應另覓地點，將明年度預算科目全刪除；動物防疫所長董孟治3次小組審查會議都隨身帶著簡報資料和投影機，希望詳盡說明園區規劃解除小組委員疑慮，卻無機會報告。
董孟治說，明預算送大會二、三讀通過，並於28日正式定案後，基於民主程序與府會和諧，只能遵照議會決議，將先與包商解約，賠償50至100萬元的違約金，再重新規劃地點問題。
縣議員賴澤民說，上週可愛動物園區預算科目遭刪除後，就積極爭取翻案希望，亦上網呼籲愛護動物人士打電話給自己選區的縣議員，能支持此案；今天上午聯席審查前，民進黨團內部會議時他也提出要求，希望小組成員能提覆議。
他強調，可愛動物園區所在地附近僅1戶住戶，並未持反對意見，夜間的溪州公園人煙稀少，亦無擾民狀況；加上現代化的設施，無須擔心環境汙染與噪音問題，是非常合適的地點。但因他並非農業處預算審查小組成員，該小組其他議員基於尊重主席召集人立場無人提覆議，本會期已翻案無望。
(中時)
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