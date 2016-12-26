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彰縣可愛動物園區 預算遭刪面臨停工解約

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彰縣可愛動物園區 預算遭刪面臨停工解約
彰化縣政府原本規畫在溪州公園後門旁打造收容流浪犬貓的可愛動物園區，但明年度預算遭議會小組全數刪除，恐怕得與包商解約停工，賠償違約金。（謝瓊雲攝）
彰縣可愛動物園區 預算遭刪面臨停工解約
彰化縣政府原本規畫在溪州公園後門旁打造收容流浪犬貓的可愛動物園區，但明年度預算遭議會小組全數刪除，恐怕得與包商解約停工，賠償違約金。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府打算在溪州公園旁興建可愛動物園區收容流浪犬貓，明年度編列的50多萬預算科目卻慘遭縣議會小組全數刪除，26日聯席審查時縣議員賴澤民原本有意運作再提覆議但未成功，翻盤無望，園區計畫恐面臨停工解約。

因應農委會收容流浪動物零安樂死政策明年2月上路，彰縣府農業處經過2年規劃，選定溪州公園旁空地興建可愛動物園區收容流浪犬貓，卻因地方反彈，月初甫動工即停工。

帶頭反對的縣議員李俊諭認為，公園即公園，不應用做收容流浪狗等其他用途，身為小組審查召集人，主張縣府應另覓地點，將明年度預算科目全刪除；動物防疫所長董孟治3次小組審查會議都隨身帶著簡報資料和投影機，希望詳盡說明園區規劃解除小組委員疑慮，卻無機會報告。

董孟治說，明預算送大會二、三讀通過，並於28日正式定案後，基於民主程序與府會和諧，只能遵照議會決議，將先與包商解約，賠償50至100萬元的違約金，再重新規劃地點問題。

縣議員賴澤民說，上週可愛動物園區預算科目遭刪除後，就積極爭取翻案希望，亦上網呼籲愛護動物人士打電話給自己選區的縣議員，能支持此案；今天上午聯席審查前，民進黨團內部會議時他也提出要求，希望小組成員能提覆議。

他強調，可愛動物園區所在地附近僅1戶住戶，並未持反對意見，夜間的溪州公園人煙稀少，亦無擾民狀況；加上現代化的設施，無須擔心環境汙染與噪音問題，是非常合適的地點。但因他並非農業處預算審查小組成員，該小組其他議員基於尊重主席召集人立場無人提覆議，本會期已翻案無望。

(中時)

關鍵字：溪州公園可愛動物園區流浪犬貓預算停工
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