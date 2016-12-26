川普執政成長率3％起跳 華爾街經濟學家看衰

川普喊出上台後經濟成長率至少可達3％的願景遭華爾街經濟學家打臉，財經媒體CNBC公布最新訪調發現，華爾街經濟學家認為川普上台後第1年的美國經濟成長率估計僅2.3％，2018年也才小增至2.5％，較3％還有一段差距。

川普在今年9月競選總統期間公布經濟政策白皮書時曾表示：「我們的目標是(成長率)至少要達3％，甚至有上看5或6％的潛力。」

不過，CNBC向13名華爾街經濟學家完成的預測訪調結果顯示，美國明、後年經濟成長率估計分達2.3％與2.5％，僅比今年的1.7％多出一些。

(工商)