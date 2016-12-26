陸網路強國戰略 2017鎖定5G產業

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中國大陸中國工業和信息化部長苗圩今天表示，2017年將落實網路強國戰略建設，包括推動第五代移動通信（5G）技術研發及產業化布局。

工信部2017年將落實資訊基礎設施建設，在大陸部分城市提供1G超高頻服務，80%以上行政村實現光纖到村；行動上網資費降價；推動5G技術產品研發、標準制定和產業鏈成熟；力爭寬頻上網再覆蓋8000個貧困村。

中新社今天還引述苗圩指出，要把網路資訊安全保障擺在突出位置；2017年重點突破高端存儲設備、傳感器、基礎軟體、新型顯示、人工智慧、虛擬實境等核心關鍵技術。

大陸官方今年7月發布「國家信息化（資訊化）發展戰略綱要」，提出建設網路強國「三步走」戰略，目標是中國大陸未來在網路空間的國際規則制定方面，包括行動通訊、大數據、雲端計算等能掌握更多話語權。

網路強國「三步走」戰略，目標是大陸2020年核心關鍵技術部分領域達到國際先進水準；2025年建成國際領先的行動通訊網路，有一批具有強大國際競爭力的大型跨國網路資訊企業；2050年網路強國地位日益鞏固。1051226

(中央社)