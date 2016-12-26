零下30℃的滋味 中國冷極節熱鬧開幕

中國冷極節日前在接近攝氏零下30℃的內蒙古自治區根河市「極冷」開幕。儘管參加活動的人們幾乎每個都凍得打哆嗦，卻依然樂此不疲。讓這裡獨有的「冷資源」也有了「熱效應」，超級熱鬧。

大陸哪裡最冷？1969年2月13日，在黑龍江省漠河市測得-52.3度的最低溫。2009年12月31日凌晨，內蒙古根河市靜嶺檢查站測出-58℃的極端最低氣溫，經大陸國家環保部專業團隊實地考察，承認此資料。雖然在某些寒地曾傳出冷達零下60度的新紀錄，但有時缺乏直接而精準的測量依據，有時則是因為實在太冷，測出的數值有誤差，並未通過認證，因此，根河市成為大陸的新冷極，至今尚未打破。

近年來，根河市打造「中國冷極」、「中國最後狩獵部落」、「敖魯古雅──聖誕老人出發地」等旅遊品牌，2011至2015年，當地共接待中外遊客300.9萬人次。未來根河市更要抓住「冷」的特色，以體驗敖魯古雅鄂溫克使鹿部落民俗文化等，努力將冰雪節打造成一張「新冷」城市形象的名片。

來到冰天雪地究竟玩些什麼？說穿了，除了玩冰還是玩冰，而且「越玩越熱」。本月9日至12日，海拉爾至根河「快樂冷極號」旅遊專列首發，30多位不怕冷的中壯年走進冰天雪地親身體驗。

對於多數遊客來說，今年特地來這裡體驗「凍」的感覺，雖然冷個半死，但仍喊「不夠冷！不夠冷！」因為今年碰到了暖冬，目前當地最冷也「只有」零下30多度，對於想創造紀錄體驗極值的人來說，難免有些失望。

遠從北歐來此體驗另個國度超極冰冷的芬蘭遊客就說「這個冬天似乎並不冷」。但對多數來此的人來說，都將是他們人生中遇到低溫新紀錄。即使冷個半死，也要在冰天雪地中打雪仗。

在零下30度的根河冰面上進行雪地高爾夫、滑雪圈、抽冰嘎，近年來吸引越來越多的外來遊客來此體會越冷越刺激的極致體驗。還可享用伐木工人小工隊林區大鍋飯，並品嘗冷極村人家親手製作的冰糖葫蘆，再自己動手劈木頭、鋸木頭、凍冰燈。中國極冷節似乎「越來越熱」。

(旺報)