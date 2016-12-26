獅隊不搶彭政閔、王勝偉 就等增菘瑋
去年底遭中信兄弟釋出的前旅美投手增菘瑋，上周在中職戰力外測試會投出不錯表現，控球狀況明顯改善，讓中職其他3隊都表明有意網羅，統一獅領隊蘇泰安今天(26日)透露，已向增菘瑋經紀人提出合約，希望他能加入明年春訓，同時獅隊將只會補強投手，不爭取彭政閔、王勝偉。
增菘瑋被釋出後加盟業餘球隊綺麗珊瑚，上周測試會投出全場最快球速144公里，而且過去被詬病的控球問題也改善，富邦悍將、Lamigo桃猿都考慮網羅他補強投手戰力，而獅隊動作則最積極，上周已將合約提交給增菘瑋經紀人。
雖然目前還未等到增菘瑋的回覆，但蘇泰安也期待能網羅他入隊，並盼他在明年1月8日春訓時就向球隊報到。
獅隊今年季後戰力調整差不多告一段落，就看能否獲得增菘瑋這最後一塊拼圖，因此也確定不爭取自由球員彭政閔、王勝偉，蘇泰安提到，兩人位置與球隊現有球員重疊，基於隊形考量不會延攬入隊。
(中時電子報)
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