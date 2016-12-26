陸商務部：明年力爭完成RCEP談判

中國證券網報導，中國商務部國際經貿關係司司長張少剛今（26）日下午表示，明年將加快實施自貿區戰略，爭取實現新突破。他並稱，要加大對外談判力度，力爭完成RCEP、中國-海合會、中國-斯里蘭卡、中國-馬爾地夫自貿區等談判，進一步提高自貿水準和標準。

張少剛透露，目前RCEP談判已經有部分章節結束談判，1是經濟技術章節，另一個是中小企業，「這是一個積極的信號」。他並稱，「如果各方努力，明年有望完成RCEP談判，在亞太一體化方面邁出堅實的一步」。

中國商務部部長高虎城在今日召開的全國商務工作會議上提出，明年工作重點之一就是深化多雙邊經貿合作，推動國際貿易和投資自由化便利化。

(工商)