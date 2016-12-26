出勤次數破千 新北義消吳國祥獲表揚
新北市消防局今天（26日）晚間在中和區舉辦「104年度救災救護百傑表揚頒獎典禮」，共表揚152名傑出義消，其中隆恩義消特搜分隊助理幹事吳國祥去年度全年救災237次、救護822次，總計出勤高達1059次，為新北市義消總隊成軍以來，首名出勤次數破千的義消，他也連續5年獲頒新北義消救災救護百傑人員第1名。
副市長侯友宜今晚出席頒獎給傑出義消時表示，每名獲獎的績優人員都是無私犧牲奉獻社會的活菩薩，將人生短暫的精華歲月全心投入義消工作不求回報，這種志工精神足以作為社會服務人士的典範，市府希望未來能結合更多民間資源及力量，達到「全民消防」的目標，推動更多良好的公共政策，打造幸福新北市。
消防局指出，新北市幅員廣大，隨時代進步，高樓林立、河流及海域觀光休憩活動頻繁，導致災害種類趨於多元化，災害潛勢也愈來愈複雜，幸好社會中有這群充滿熱情、犧牲奉獻的救災救護英雄，默默守護市民的財產生命安全，因此每年舉辦義勇消防人員表揚大會，來感謝他們無私奉獻、保護全體市民生命財產安全。
(中時)
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