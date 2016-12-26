體會中國極冷 毛巾變冰棒

來到「中國冷極」之稱的根河市，如果想體驗室外有多冷，可以從屋裡拿一條濕毛巾到室外，沒幾秒鐘，將下垂的毛巾倒過來，毛巾已變得直挺挺地。「毛巾變冰棒」是外地遊客來到這裡馬上會玩的小遊戲，多數人都張大了眼驚奇拍照，馬上上傳手機向友人炫耀。

漸多的遊客來到這裡，帶動了當地的觀光業。常在路旁見到賣山產的當地人，冷得直打哆嗦。賣山產的老闆說「快過年了，買貨的人越來越多，希望天氣能稍微暖和點就好了。」遊客問多少度才算溫暖。老闆說「零下20幾度就很溫暖了。」

在這裡，許多家裡都有「火牆」，常見外來觀光客有椅子不坐，全都靠牆站成一排的有趣現象。原來火牆內部已被掏空，用爐子的熱氣烘遍整面牆，不但火牆溫度可到攝氏75度，也將屋裡的溫度加高到20度左右，和屋外常相差6、70度。

「天氣冷到這種情況，常會看見大白煙。」當地民眾說，這是在極寒天氣中出現的冰霧現象。消防隊員出勤要加溫保持水箱的水不被凍成大冰塊。但在滅火過程中，瞄子的水一噴出去，淋到衣物、頭盔，瞬間就結成了冰，即使回到隊部脫下裝備，這些裝備也已凍成了一件件硬硬的盔甲。

(旺報)