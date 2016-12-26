澎湖醫院病榻慶生祈福 溫馨感人

澎湖榮民服務處榮欣志工余燕卿及李麗珠，在衛福部澎湖醫院病房內為85歲高齡的文姓老榮民慶生，同時為還在病床上的老榮民太太祈福，一場小小慶生會，溫馨感人。

澎湖榮服處表示，祖籍河北的文姓老榮民，民國38年隨軍輾轉來到台灣，在澎湖服役，72年退伍後居住在澎湖湖西鄉，後與李女結婚，婚後無子女，與妻子相依相守10餘年。

昨天適逢文姓老榮民的85歲生日，澎湖榮服處榮欣志工余燕卿等志願服務人員，特別準備了生日蛋糕和老榮民最愛吃的水餃，一起在文太太的病房內為老伯伯慶生，同時也企盼藉由生日的禮讚，來激發文老太太意志力，讓病情獲得改善，讓在場的醫護人員及看護，都感到窩心。1051226

(中央社)