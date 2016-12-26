中聖建交 府：高度遺憾與不滿

對聖多美與中國大陸宣布建交，總統府發言人黃重諺表示，對於中國大陸政府趁勢操作「金錢外交」與「一中原則」，干涉台灣國際參與，我們高度遺憾與不滿，這樣的做法更傷害台灣人民感情，破壞了兩岸穩定，對於兩岸關係的長遠發展更是毫無助益。

黃重諺再次重申，外交不是零和遊戲，兩岸的國際參與對國際社會具有正面意義，彼此沒有衝突。任何試圖限縮、干涉台灣國際參與的作法，不僅造成國際社會的損失，更對兩岸關係的健全發展毫無助益。

(工商)