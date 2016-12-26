台灣虎航早鳥優惠第二波週三再開賣 最低799元起
台灣虎航的2017年夏季班表第二波開賣促銷，預計將於本週三(28日)再登場。此波早鳥促銷為第一波未開放銷售的5條航線，包括桃園-函館、桃園-岡山、桃園-沖繩那霸、桃園-福岡及高雄-沖繩那霸。第二波的單程未稅促銷優惠價為NT$799起。
開賣期間為2016年12月28日早上10:00至2016年12月30日晚間23:59為止。本次推出的優惠促銷搭乘期間為2017年3月26日至2017年10月28日，涵蓋暑假旺季，適合全家親子旅行，亦適合大學生畢業旅行，建議旅客可及早規劃明年中的旅遊行程。優惠機票數量有限，欲購從速。請備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購票。
台虎本月中開賣2017年夏季班表第一波，受到日圓近期持續走低的影響，赴日旅遊再次掀起熱潮，開出銷售紅盤。其中最愛國人喜愛的航線，日本大阪及東京二大主要城市仍高居首位；其餘日本二線城市，如岡山、仙台、名古屋等，亦受惠於開春赴日賞櫻的旅遊潮影響，銷售成交量較以往的早鳥促銷優惠活動，平均成長約二成。
台虎為台灣本土第一及唯一的平價航空，現營運15條國際航線，航點涵蓋澳門、東北亞及東南亞，其中往返台日的國際航線更高達11條，國人可選擇的出發地包括桃園及高雄，造福北高兩地市場的旅客。且自明年起，將陸續開航桃園-釜山及高雄-沖繩那霸兩條國際航線，屆時台灣虎航的國際航線將增為17條，虎迷們的出遊地點將有更多選擇。欲知更多即時促銷詳情，請鎖定台灣虎航官方粉絲專頁。
(工商)
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