同婚法案 柯建銘：這會期無法處理

反同團體今天赴凱道陳抗，並赴總統府遞出陳情書，總統府發言人黃重諺表示，今天也同時出席的民進黨團總召柯建銘在接見中也說明，以現在立法進度，這個會期暫時無法處理相關議案。

今天總統府由代理秘書長劉建忻接見團體，因為團體對於相關立法過程有許多不了解的地方，也請到柯建銘總召與會，向團體說明。劉代理秘書長表示願意代為在適當時間，安排團體代表與與總統見面。當然，不同的意見，總統也都會安排聆聽。

黃重諺表示，今天也同時出席的柯總召在接見中也說明，以現在立法進度，這個會期暫時無法處理相關議案，今天委員會的審查決議，就是讓未來相關的法案、不同的版本，都可以在協商的過程中被一起討論。

他強調，我們也要再度重申，在這個議題上，每一位持不同主張的人，都是我們的國人，任何的溝通與意見交換，都應該保持理性，而我們樂見並且期待社會有更多的對話和包容，讓相關制度更加完善。

(工商)