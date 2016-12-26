家貧行乞 嘉縣：提供孩子最佳利益
耶誕夜嘉義縣陳姓婦人帶著4名兒女到台南花園夜市行乞，還在夜市廁所洗澡。嘉義縣政府社會局今天表示，會與母親討論後續照顧計畫，提供孩子最佳利益。
對於媒體披露單親媽媽夜市公廁洗冷水澡，嘉義縣府社會局經評估提出4點處置。包括1、陳婦獨立照顧4名子女，領有民間及公部門補助近新台幣2萬8000元，另有教育儲蓄專戶約100萬元，目前民生基本需求尚能支應，但婦人仍有經濟不足焦慮。
2、婦人行動較不便，且有攜子在外情形，評估目前兒少照顧有疏忽議題及人身安全之虞，依兒童及少年福利與權益保障法相關規定，將進行緊急安置，後續進行親職教育輔導及家庭處遇等追蹤輔導。
3、由於安置乃兒保處遇最後防線，勢必造成母親情緒激動與家屬抗議，擔心有危急自傷之虞，將通報相關單位介入，希望透過緊急安置以維護少人身安全，並續與婦人討論後續照顧計畫，以提供小孩最佳利益。
4、依兒童及少年福利與權益保障法第56條規定，兒童及少年有未受適當之養育或照顧，非立即給予保護、安置或為其他處置，其生命、身體或自由有立即危險或有危險之虞者，直轄市、縣（市）主管機關應予緊急保護、安置或為其他必要之處置。
另依同法49條，任何人對於兒童及少年不得有下列行為，利用兒童及少年行乞。再依同法102條主管機關應命父母、監護人或實際照顧兒童及少年之人接受4小時以上、50小時以下的親職教育輔導。1051226
(中央社)
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