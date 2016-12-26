文化部挹注6億美元 爭取國際影視合作

文化部次長楊子葆今天說，台灣為推動新南向政策，匡列6億美元的國際合作資金，希望新加坡的電影、電視工作者，願意申請與台灣合作，創造精彩作品，爭取文化創意市場。

「木蘭少女」音樂喜劇首度跨海赴星演出，這是台灣文化作品第一次輸出到新加坡，不僅代表兩國之間文化合作，更是很重要的表演藝術里程碑。

楊子葆表示，「木蘭少女」到新加坡進行商業演出，這次特色之一是台灣和新加坡的男女演員合作，讓當地人觀賞時會產生共鳴的熟悉感，注入了新活力。對台灣來說，也開始熟悉新加坡演員的表演方式、創意及活力，相信這對雙方都有學習空間。

楊子葆說，希望今後的文化合作可以擴大到導演、編劇、後製等不同領域，台灣和新加坡合作將來會有很多的發展空間。

楊子葆認為，台灣最大創意之一是有很深的中華文化底蘊，又有多元的現代文化刺激。反過來說，新加坡有很大的華人社群，也有東南亞文化刺激。因此，這樣的合作會讓整個文化視野更廣泛、更有深度也更多元，能在多元之中出現創意。

因此他說，新加坡與台灣的文化合作是「絕配」，台灣的新南向政策一定要有新加坡的參與、協助和合作。

另外，楊子葆說，這次赴星主要是現場觀賞台灣與新加坡演員合作效果、彼此激盪出來的創意，進一步思考未來可以在導演、編劇、編導、後製、行銷合作等不同領域進行合作。

聖淘沙名勝世界年終原創巨獻「木蘭少女」音樂劇12月登場，演員包括第47屆金馬獎最佳新人獎得主李千娜、能歌善演的賴盈螢、台灣「超級星光大道」第一屆亞軍周定緯。新加坡新傳媒藝人方展發及郭舒賢也共同加入「木蘭少女」音樂劇演出陣容。

改編自台灣版本「木蘭少女」音樂劇，主要呈現以花木蘭為女主角的軍營愛情故事，不僅彰顯女性意識覺醒，也表達反抗封建傳統體制的主流價值觀。

這部音樂喜劇以現代化的敘事手法與廣為流傳的民間經典故事完美結合，不僅在台灣受到高度歡迎，也受到新加坡民眾歡迎。

聖淘沙名勝世界表示，?新加坡版本的「木蘭少女」音樂劇是聖淘沙名勝世界與台灣知名戲劇集團台南人劇團以及瘋戲樂工作室的首次跨界合作，也代表聖淘沙名勝世界希望為新加坡的華文戲劇及娛樂界注入蓬勃生機。1051226

(中央社)