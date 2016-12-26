圖對抗F35 陸試飛第五代鶻鷹戰機
中國大陸官媒今天報導，中國大陸日前試飛了代號為「FC-31鶻鷹」的最新型第五代匿蹤戰機，試圖終止西方世界對最先進戰機的壟斷局面，並希望以之對抗美國的先進F-35戰機。
俄羅斯衛星網（Sputniknews）與法新社報導，這次試飛之際，中國大陸唯一的航空母艦「遼寧號」最近也首次在西太平洋進行編隊演習，藉此展現軍事實力。
官方「中國日報」（China Daily）報導，這款最新型的「殲-31」（J-31）戰機如今已更名為「FC-31鶻鷹」（FC-31 Gyrfalcon），23日進行了首次試飛。
中國大陸想用這種雙發動機的所謂「第五代戰機」，對付具全球技術最先進的美國F-35戰機。
報導表示，這架戰機預期單價約7000萬美元，目標是挑戰如「歐洲颱風戰機」（Eurofighter Typhoon）等售價更貴的四代機，希望瓜分市場。
據報導，中國航空工業集團公司（AVIC）表示，「FC-31鶻鷹」戰機將「終止一些國家對第五代戰鬥機的壟斷局面」。
中國大陸過去曾遭指控抄襲俄羅斯製戰機的設計；一些分析家則指出，FC-31與F-35戰機高度相似。
FC-31將是繼「殲-20」（J-20）戰機之後，大陸第二架第五代戰機。殲-20曾在11月的珠海航空展中首次亮相（譯者：中央社周慧盈）1051226
(中央社)
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