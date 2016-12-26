颱風納坦肆虐南呂宋 至少3死8失蹤
颱風「納坦」橫掃呂宋島南部區域，吹襲區域一片狼籍，還造成至少陸地上有3人死亡，海上有3艘船隻翻覆、8船擱淺，有8名船員落海失蹤。
菲律賓海岸防衛隊發言人巴里羅（Armand Balilo）傍晚表示，「大西洋星光號」（MV Starlite Atlantic）滾裝船在丁洛伊鎮（Tingloy）海域翻覆，海岸防衛隊救起14名船員，另8名船員失蹤。
另1艘滾裝船「滾裝渡船5號」（M/V Shuttle RoRo5）被巨浪拍打到馬比尼鎮（Mabini）的岸邊，船長下令棄船，25名船員全部獲救；1艘機動螃蟹船則在洛波鎮（Lobo）近海翻覆，8名漁民全部獲救。
這些事件全部發生在八打雁省（Batangas）海域。
此外，還有至少7艘船在八打雁省的加勒拉港（Puerto Galera）一帶擱淺，1艘油輪在中部馬林杜奎島（Marinduque）岸邊擱淺，有漏油之虞。
在航空交通方面，超過300班國內外航線航班營運受到影響。
另方面，菲國災難協調委員會（NDRRMC）報告稱，呂宋島南端的艾爾貝省（Albay）波朗桂鎮（Polangui），7成房屋全毀，1對拒絕疏散至臨時收容所的老夫婦溺斃，另1名婦女被倒塌的圍牆砸死。
艾爾貝省與鄰近的南甘鄰省（Camarines Sur），均已發布災難狀態。
呂宋島南部已有將近40萬人被疏散到收容中心，地方政府救災單位稱，大片區域淹水、停電，農作物損失慘重，樹木與電線桿歪倒一地，多條通往馬尼拉的道路無法通行。
根據菲國氣象局的通告，「納坦」威力減弱，中心附近最大風速為每小時120公里，瞬間最大陣風每小時180公里，以每小時20公里速度朝南海移動，颱風眼已於下午2時吹離呂宋島本土，預料28日上午即可離開菲國責任區。1051226
(中央社)
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