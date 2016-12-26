府：1月下旬邀反同、挺同與總統見面
尤美女版民法修正案上午通過初審，反對同婚的下一代幸福聯盟下午赴府前抗議，群情激憤。總統府發言人黃重諺晚間表示，下午1時由總統府代理秘書長劉建忻接見16位抗議成員，承諾願意代為在1月下旬，安排團體代表與與總統見面。當然，不同的意見，總統也都會安排聆聽。
黃重諺表示，今天反同團體約下午1點半，約有16位成員到總統府陳情室，劉建忻及民進黨立院黨團總召柯建銘都在現場，這項陳情持續到下午4時40分結束。
他說，今天總統府由劉建忻接見團體，因為團體對於相關立法過程有許多不了解的地方，也請到柯建銘與會，向團體說明。
黃重諺轉述劉建忻表示，願意代為在「適當時間」，安排團體代表與與總統見面。當然，不同的意見，總統也都會安排聆聽。而由於蔡總統從年底到明年初都很忙碌，應該會在「1月下旬」。
至於總統是否也會與挺同團體見面？黃重彥說「是」。
黃重諺表示，柯建銘也在接見中說明，以現在立法進度，這個會期暫時無法處理相關議案，今天委員會的審查決議，就是讓未來相關的法案、不同的版本，都可以在協商的過程中被一起討論。
府方重申，在這個議題上，每一位持不同主張的人，都是我們的國人，任何的溝通與意見交換，都應該保持理性，而我們樂見並且期待社會有更多的對話和包容，讓相關制度更加完善。
(旺報)
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