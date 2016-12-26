美名人驚喜造訪醫院 病童耶誕節不孤單

熱戀中的美國歌手凱蒂佩芮與英國演員奧蘭多布魯本週稍早造訪洛杉磯兒童醫院（Children's Hospital Los Angeles），打扮成耶誕老人，陪伴病童度過佳節。

耶誕節在歐美是與家人共度的重要節日，除凱蒂佩芮（Katy Perry）與奧蘭多布魯（Orlando Bloom）以外，也有其他名人訪問各處兒童醫院，彌補病童無法返家的遺憾。

娛樂新聞網站E! News報導，美國R&B樂風女歌手席亞拉（Ciara）今年攜手丈夫，職業美式足球聯盟NFL海鷹隊（Seattle Seahawks）四分衛威爾森（Russell Wilson），訪問西雅圖兒童醫院（Seattle Children'sHospital）。威爾森在推特（Twitter）上貼出在醫院拍攝的照片，戴著聖誕帽的2人以及病床上的女孩都笑得非常開心。

流行樂小天后席琳娜（Selena Gomez）則是選在耶誕夜，為家鄉德州的沃斯堡（Forth Worth）庫克兒童醫療中心（Cook Children's Medical Center）病童帶來歡樂。

醫院的Instagrem帳戶也上傳席琳娜與病童的合照，她在其中1張照片中與1名戴著耶誕老人髮飾的孩童緊緊相擁，看起來相當親近。

消息人士告訴E! News：「她對這些孩子非常親切，做得很好！」他也說：「有些人流下了眼淚，我想這讓他們非常感動。」

席琳娜的多年好友「鄉村小天后」泰勒絲（TaylorSwift）今年7月與當時交往對象，男星希德斯頓（Tom Hiddleston）飛往澳洲，也不忘在昆士蘭（Queensland）的席倫托夫人兒童醫院（Lady Cilento Children's Hospital）稍作停留。

好萊塢動作男星巨石強森（Dwayne Johnson）也是以經常造訪兒童醫院而聞名的名人，他在今年3月拜訪喬治亞州（Georgia）薩凡納（Savannah）的紀念大學醫療中心（Memorial University Medical Center），與病童親切互動。

巨石強森在社群網站上寫道：「給所有我遇到的孩子─你們總是保持微笑且相當堅強；而我遇到的所有媽媽與爸爸們，你們也非常堅強。我想告訴你們，名聲所帶來最好的其中一點，就是像這樣的小事。」（譯者：中央社廖禹揚）1051226

(中央社)