馬英九：陳水扁保外就醫 不是我個人恩惠

馬英九今（26）日表示，陳水扁保外就醫，不是他個人恩惠，是依法行政。圖為馬英九26日上午前往捐血中心捐血。（圖／取自馬英九臉書）

前總統馬英九今（26）日表示，前總統陳水扁的保外就醫是根據法律、參考醫生決定，是依法行政，「不是我個人恩惠」。

陳水扁24日到台南市參加女兒陳幸妤的牙醫診所開幕致詞時表示，很感謝總統蔡英文讓他有機會能公開講話，讓他能與鄉親好朋友見面。他也很感謝馬英九，因為雖然失去了自由，但卻拾回親情。

根據中央社報導，馬英九下午前往高中母校建國中學演講時，學生提問，對於陳水扁的感謝有何看法？馬英九表示，陳水扁獲保外就醫，是法務部依法、並參考醫生診斷做出的決定，「不是我個人恩惠，是依法行政，也不是給他特別照顧。」

馬英九說，因為在監獄內無法得到妥善醫療照顧，才符合保外就醫要件，且保外就醫不計入刑期。

(集團連線報導)