如何不具爭議重現納粹標誌

扮成德軍的烏克蘭軍事迷，參加2011年慶祝二戰勝利的基輔保衛戰重演活動。雖然他一身的打扮非常逼真，但終究是要被蘇聯紅軍擊敗的對象。 (新華社)

本次新竹光復高級中學納粹事件引發喧然大波，但是卻也有許多人站出來為師生與學生辯護，指出他們只是想要利用變裝活動呈現真實的歷史，並非美化希特勒的暴行。也有人表示，納粹的標誌與圖騰，也時常出現在許多好萊塢拍攝的二戰電影，或者其他美國出品的電視劇、電玩、桌上遊戲與漫畫裡面。不像歐洲國家那樣，美國並沒有在法律上禁止於公共場合展現納粹的旗幟與標誌。

在各國軍事迷舉辦的二戰相關重演活動上，其實也不缺乏有扮演德國國防軍或者武裝親衛隊的玩家。如果硬是要將納粹的標誌從制服或者旗幟上移除，同樣會讓人有與歷史事實不符的感覺。畢竟納粹的旗幟在歷史上就是真實存在過，許多歐洲國家刻意在呈現二戰德國國旗時用鐵十字代替的行為，難免讓人有撟枉過正的感覺。

而在遙遠的歐洲，還有許多喜歡日本遊戲《艦隊收藏》的女孩子，把自己打扮成「艦娘」，高舉太陽旗參加cosplay的活動，卻也沒有引發太大的爭議。那麼為什麼光復中學的學生，會因為本次的變裝活動而引發來自國內外的激烈抗議呢？歸根究柢，還是在於他們在對納粹標誌，乃至於武裝親衛隊的呈現上有巨大的問題。

首先，這次他們裝扮的不是比較沒有爭議的國防軍，而是爭議極高，俗稱為「黨衛軍」的武裝親衛隊。其次學生們穿的還是武裝親衛隊爭議性最高的黑衫制服，並非重演玩家比較常用的迷彩戰鬥服。由於人們一提到黑衫軍，想到的第一號人物就是希特勒惡名昭彰的特務頭子希姆萊（Heinrich Himmler），讓光復中學學生重演活動的納粹黨「黨味」比過去還要多了不少。

2011年基輔保衛戰重演活動，也安排蘇聯紅軍參與。(新華社)

再來，則是當學生跟在紙製的虎式戰車後方通過司令台時，男女司儀還先後高喊「快向希特勒敬禮，不然坦克壓過你們，把你們抓進毒煙室」的口號。這句話不要講是聽在納粹受害者耳中，恐怕就算是1989年「天安門事件」的親歷者聽到都會感到非常不舒服。或許兩位司儀本身並無惡意，但是他們確確實實的是在受害者的傷口上灑了鹽巴。

最後，本次活動投入了一整個班級，有男有女的學生，而且還是在老師帶領下扮演納粹。相較於過去幾次引發以色列駐台機構抗議的事件，這次很難再提是哪個學生的個人行為。尤其學校又是教育機構，並非生存遊戲、重演歷史或者Cosplay場所，這樣的行為看在國際社會眼中，自然是更加難以被接受，絕非一句好萊塢電影裡面也出現過納粹旗幟就可輕鬆帶過。

確實，目前台灣並沒有法律規定禁止公開展示納粹旗幟。所以該如何正確展示納粹旗幟，確實是一個重要的問題。有鑑於12月23日的活動，是學生舉辦的聖誕變裝晚會，凸顯納粹屠殺猶太人的內容確實太過於血腥殘暴。聽說同一天在光復高級中學的活動上，還有另外一個班級演出「霧社事件」的內容，或許可供師生們借鏡。

因為在「霧社事件」的活動上，除了欺壓原住民的日本警察外，同時還有莫那魯道率領的賽德克族原住民抗日勇士登場。整個活動的最高潮，就是原住民勇士英勇抵抗殖民台灣的日本警察。雖然原住民是否如司儀所言的那樣，認為自己的行動是在「光復中華民族」有待商榷，但是這樣的劇情安排，可以給未來想要重演納粹歷史的學生一個啟發。

或許未來學生們在花費那麼心思打造虎式戰車的同時，也可以再做出一輛蘇聯紅軍的T-34戰車，然後讓另外一組學生扮演蘇聯紅軍，凸顯東線戰場的殘酷與戰爭的本質？如果不願意重演戰爭與屠殺的殘酷情況，是否可以展現英美盟軍從集中營解放猶太人，並趁機處罰納粹看守，讓同學們知道「惡有惡報」的因果輪迴，值得思考！

(中時電子報)