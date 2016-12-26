中聖復交 總統府：外交非零和遊戲
中國大陸外交部今天宣布，大陸和日前與台灣斷交的聖多美普林西比恢復外交關係。總統府發言人黃重諺說，「我們高度遺憾與不滿」、「外交不是零和遊戲」。
中國大陸外交部今天宣布，大陸和日前與台灣斷交的聖多美普林西比恢復外交關係。
黃重諺晚間指出，外交不是零和遊戲，兩岸的國際參與對國際社會具有正面意義，彼此沒有衝突。任何試圖限縮、干涉台灣國際參與的作法，不僅造成國際社會的損失，更對兩岸關係的健全發展毫無助益。
他說，對於中國大陸政府趁勢操作「金錢外交」與「一中原則」，干涉台灣國際參與，「我們高度遺憾與不滿」，這樣的做法更傷害台灣人民感情，破壞了兩岸穩定，對於兩岸關係的長遠發展更是毫無助益。
另外，總統蔡英文今天上午接連取消2項原本安排好的既定行程，黃重諺表示，蔡總統是為了聽取國安會與相關幕僚簡報區域安全情勢，所以才取消行程。
媒體追問是否與中共解放軍航空母艦「遼寧號」首度穿越第一島鏈有關？黃重諺說，今天是就區域安全情勢的簡報，具體內容不便透露。
至於媒體下午直擊外交部長李大維進入總統府，黃重諺說，李大維是來參加國安會一級會議。媒體詢問，會議與中聖復交有無關係？黃重諺說，「我的了解是沒有」，因為蔡總統對相關情勢都有掌握。1051226
(中央社)
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