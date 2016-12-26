宜蘭市南館市場火警 1人嗆傷

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宜蘭市南館市場今天晚上傳出火警，造成1名男子輕微嗆傷，警消已針對起火原因展開調查。

宜蘭縣消防局晚間近8時獲報，宜蘭市南館市場發生火警，出動當地附近分隊救災人車前往搶救。

消防局說，火勢約在8時15分撲滅，現場1名男子遭濃煙輕微嗆傷，已送醫治療。至於起火原因為何？相關人員已進駐現場進一步調查。1051226

(中央社)