挺同反同團體 府擬1月下旬安排見總統
反同婚群眾今天赴總統府抗議。總統府說，代理秘書長劉建忻願意代為安排團體代表與與總統見面；不同的意見，總統也都會安排聆聽。總統府發言人黃重諺說，時間大約在1月下旬。
立法院司法委員會今天通過提案，各版婚姻平權草案將送朝野協商，反同婚群眾轉往總統府前靜坐抗議；反同婚群眾下午前往總統府前集結，並高呼總統出來面對。
總統府發言人黃重諺晚間指出，反同團體代表16人，今天下午1時30分到總統府陳情室，總統府代理秘書長劉建忻、民進黨立院黨團總召柯建銘都在現場，這項陳情一直到下午4時40分結束。
黃重諺說，劉建忻接見團體，因為團體對於相關立法過程有許多不了解的地方，也請到柯建銘與會，向團體說明。劉建忻表示願意代為在適當時間，安排團體代表與與總統見面。「當然，不同的意見，總統也都會安排聆聽」。
黃重諺轉述，柯建銘在接見中也說明，以現在立法進度，這個會期暫時無法處理相關議案，今天委員會的審查決議，就是讓未來相關的法案、不同的版本，都可以在協商的過程中被一起討論。
黃重諺重申府方立場指出，在這個議題上，「每一位持不同主張的人，都是我們的國人」，任何的溝通與意見交換，都應該保持理性，樂見並且期待社會有更多的對話和包容，讓相關制度更加完善。
媒體追問，安排會面的時間點？黃重諺指出，蔡總統從年底到明年初，後續有一段時間比較忙碌，比較可能是1月下旬左右。
媒體也問到，法務部長邱太三表示明年仍會提出專法草案，政府是否傾向制定婚姻平權專法？黃重諺回答，各項不同意見都應該在立法院被充分討論。1051226
(中央社)
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