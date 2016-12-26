SpeXial當海灘男孩　風田洗澡窗簾沒拉全都露

宏正（左起）、風田、明杰、Teddy、晨翔在沖繩當海灘男孩。（可米）

Evan、以綸、子閎、易恩、偉晉到石垣島取景，變成快閃行程。（可米）

SpeXial日前為拍攝第二本寫真《SpeXial沖繩寫真遊記》到日本沖繩與石垣島取景。10位大男孩看到碧海藍天的景色，頓時童心大起，在海灘邊玩起堆沙遊戲。宏正還爆料，有天早上還在睡夢中，隱約聽到工作人員上樓敲門要風田拉窗簾，原來風田洗澡時忘了拉下窗簾，外面的人全都看光光，風田笑著解釋：「因為外面的海太漂亮，本來是想拉下來看完就洗澡，可是，之後就拉不上來，乾脆就這樣了。」

宏正、晨翔、風田、Teddy及明杰都是第一次到沖繩，5人從宮古島一路拍到沖繩海灘，攝影師安排讓五人站在馬路中間拍攝，宏正回憶：「當地人真的很好，看到我們在馬路拍攝，非但沒有按喇叭，還減速慢行。其實是我們影響了他們，很不好意思。」當地每天都30度高溫，宏正、晨翔更是曬得紅通通，那時兩人正趕拍《HIGH5制霸青春》，擔心直喊：「這一曬黑，回去不連戲了。」

相較於沖繩團的好陽光及海灘美景，偉晉、子閎、Evan、以綸及易恩前往的石垣島團就較波折。原本計畫停留3天的拍攝行程，受天氣及郵輪船班影響，最後只能在石垣島停留8小時，五位團員得知後大失望，只能每個景點快閃拍攝，偉晉回憶：「當下大家心情都很down，完全不想回家。」接下來的印象就是瘋狂換衣拍照，5人不禁哀怨地說：「希望有機會可以再去一次，好好感受一下石垣島的美景。」快閃8小時裡，能在便利商店停留15分鐘成了團員此行的小確幸。

(中時)