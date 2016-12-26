史上第27次閏秒 2017年元旦上午多1秒！
2017年元旦，國際標準時間進行史上第27次閏秒調整，台灣早上7點59分到8點之間多出1秒！
根據國際地球自轉組織（IERS）的通告，2016年跨年夜將出現「閏秒」，2016年12月31日23時59分59秒（台灣時間2017年1月1日7時59分59秒）將多增加1秒。
經濟部標準檢驗局今（26）日表示，這是繼今年7月1日後，再度為配合與全球同步閏秒，調整國家標準時間。在2017年1月1日7時59分59秒時，時序將再增加「7時59分60秒」，然後才是「8時00分00秒」。不過對民眾日常生活影響不大。
閏秒調整是什麼？標準檢驗局解釋，自1967年起，國際標標準時間從地球自轉觀測為基準的「世界時（Universal Time , UT）」，轉換為以原子振動周期為基準的「原子時（Atomic Time, TA）」。然而，每隔一段時間，受月球潮汐之摩擦力及季節性等因素的影響，造成地球自轉速度的不穩定，使得國際原子時與「世界時」會出現不一致的情形，需要進行閏秒調整。
標準檢驗局表示，明年元旦8點後，若民眾想要查詢國家標準時間，可透過查詢中華電信電話語音報時（117）及自動化數據機校時。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。