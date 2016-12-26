史上第27次閏秒 2017年元旦上午多1秒！

2017年元旦，國際標準時間進行史上第27次閏秒調整，台灣早上7點59分到8點之間多出1秒！

根據國際地球自轉組織（IERS）的通告，2016年跨年夜將出現「閏秒」，2016年12月31日23時59分59秒（台灣時間2017年1月1日7時59分59秒）將多增加1秒。

經濟部標準檢驗局今（26）日表示，這是繼今年7月1日後，再度為配合與全球同步閏秒，調整國家標準時間。在2017年1月1日7時59分59秒時，時序將再增加「7時59分60秒」，然後才是「8時00分00秒」。不過對民眾日常生活影響不大。

閏秒調整是什麼？標準檢驗局解釋，自1967年起，國際標標準時間從地球自轉觀測為基準的「世界時（Universal Time , UT）」，轉換為以原子振動周期為基準的「原子時（Atomic Time, TA）」。然而，每隔一段時間，受月球潮汐之摩擦力及季節性等因素的影響，造成地球自轉速度的不穩定，使得國際原子時與「世界時」會出現不一致的情形，需要進行閏秒調整。

標準檢驗局表示，明年元旦8點後，若民眾想要查詢國家標準時間，可透過查詢中華電信電話語音報時（117）及自動化數據機校時。

(旺報)