重返棒球路 張偉聖為進職棒多磨練
出身台東泰源「張家班」，目前就讀興大附農的張偉聖在5兄弟中排行老么，運動天賦則被認定比已進入職棒的哥哥們更好，棒球路中斷近3年後又回到球場，目前就讀高二的他希望再加強自己，為進入職棒做準備。
張家5兄弟有4人在打棒球，大哥張進德目前效力於匹茲堡海盜隊，二哥張勁龍在富邦悍將，排行第三的張育成則在克里夫蘭印地安人，張偉聖則是在高一時中輟回到台東，但去年暑假又回到興大附農延續棒球路、重讀高一，而因超齡，僅能報名黑豹旗及其他小型盃賽。
在這次台日高中棒球菁英對抗賽中，張偉聖在首戰對上大阪明星隊時苦吞3K，今天(26日)交手奈良明星隊則繳出單場3安猛打賞表現，張偉聖說：「昨天打不好，回宿舍後自己在外面練揮棒。」他也表現也讓對方投手木下隆也印象很深刻，誇他跑壘速度很快、上壘後帶給投手很大壓迫感。
今年中職選秀前傳有球隊希望爭取他加盟，但中職規章規定選手需「高中畢業」才能報名選秀，也引發話題，但張偉聖也決定把高中念完，對於打職棒一事，他說：「自己還有很多地方要進步，在高中最後一年好好努力、磨練自己。」
(中時電子報)
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