宜蘭市南館市場火警 上百警義消馳援
宜蘭市南館市場1家飼料行今天（26日）晚上7時50分發生火警，由於市場攤商緊鄰，宜蘭縣消防局獲報後，宜蘭、壯圍、員山、特種、礁溪等分隊，共上百名警義消前往現場灌救，火勢在20分鐘內獲得控制，莊姓老翁受到輕微嗆傷，經送醫後無大礙。
南館市場位於宜蘭市舊城鬧區，發生火警後情況一度十分危急，宜蘭市長江聰淵也到場關心，所幸附近的宜蘭消防分隊迅速抵達現場，趕緊布水線灌救，隨後各分隊趕抵現場支援，晚間8時10分控制火勢，8時12分火勢熄滅。
這家飼料行除了有賣飼料外，也有販賣雞隻，飼料行內的莊姓老翁在火警發生前，正在2樓休息，他與妻子聞到燒焦味後，1樓已滿是濃煙，夫妻倆都逃離火場，但莊姓老翁受到輕微嗆傷。確切火警發生原因，消防局將持續了解、調查中。
(中時)
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