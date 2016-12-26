鄧超唱歌哄睡覺 女兒「賞一腳」堵住他嘴
大陸男星鄧超和孫儷是演藝圈著名的恩愛夫妻檔，結婚6年育有一對兒女，兩人時常分享有趣的家庭生活，受到網友喜愛，鄧超昨（25日）上傳一段唱搖籃曲哄女兒小花睡覺的影片，沒想到小花不買單，反而伸腿堵住爸爸的嘴，笑翻眾人。
小花雖然在影片中沒露臉，但仍可看出爸爸抱著她喝奶，接著鄧超開口唱「小寶貝快睡覺」，殊不知還沒唱幾句，小花就伸出腿抵在爸爸嘴巴前，相當調皮，後來鄧超唱沒兩句就被女兒搗蛋，他也不以為意繼續唱，但唱到高音之際，小花再度用力踹進他口中，堵的他發不出聲，小花也被自己的行為逗得噴笑出口水，令鄧超只好哭笑不得請人拿毛巾。
事實上，鄧超前天才為了給孩子們驚喜，特意扮成聖誕老人，沒想到卻導致全身過敏，可見其滿滿父愛，這次哄睡覺影片一PO，他還忍不住在留言串哭訴「小花妹妹每天都欺負我」、「過敏了還餵奶」，更搞笑自誇「餵奶超好帥」，不免再被網友猛吐槽，讚小花妹妹踢得好。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。