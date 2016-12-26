鄧超唱歌哄睡覺 女兒「賞一腳」堵住他嘴

鄧超唱搖籃曲哄女兒睡覺，卻反被喘一腳堵住嘴。（圖／取材自鄧超微博）

大陸男星鄧超和孫儷是演藝圈著名的恩愛夫妻檔，結婚6年育有一對兒女，兩人時常分享有趣的家庭生活，受到網友喜愛，鄧超昨（25日）上傳一段唱搖籃曲哄女兒小花睡覺的影片，沒想到小花不買單，反而伸腿堵住爸爸的嘴，笑翻眾人。

小花雖然在影片中沒露臉，但仍可看出爸爸抱著她喝奶，接著鄧超開口唱「小寶貝快睡覺」，殊不知還沒唱幾句，小花就伸出腿抵在爸爸嘴巴前，相當調皮，後來鄧超唱沒兩句就被女兒搗蛋，他也不以為意繼續唱，但唱到高音之際，小花再度用力踹進他口中，堵的他發不出聲，小花也被自己的行為逗得噴笑出口水，令鄧超只好哭笑不得請人拿毛巾。

事實上，鄧超前天才為了給孩子們驚喜，特意扮成聖誕老人，沒想到卻導致全身過敏，可見其滿滿父愛，這次哄睡覺影片一PO，他還忍不住在留言串哭訴「小花妹妹每天都欺負我」、「過敏了還餵奶」，更搞笑自誇「餵奶超好帥」，不免再被網友猛吐槽，讚小花妹妹踢得好。

(中時電子報)