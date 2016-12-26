周杰倫、昆凌秘遊迪士尼 聖誕節情侶裝甜放閃
歌壇天王周杰倫與嬌妻昆凌結婚2年多，去年初樂添家庭成員，寶貝女兒「小周周」來報到，3口之家過得幸福甜蜜，而周董平常除了呵護小寶貝外，也曾被老婆爆料，說疼女兒之前會先寵「大寶貝」，昨天，有網友捕捉到周杰倫帶著嬌妻秘遊東京，發現夫妻倆不僅互動甜蜜，更用了「小心機」在聖誕節低調放閃！
昆凌昨天在臉書貼出一張大批人潮排隊等著進入「光之城堡」的照片，祝大家聖誕快樂，被眼尖的網友發現地點好似就是東京迪士尼，沒想到之後真的有人在東京幸運遇見周董夫妻倆，拍下他們甜蜜蜜的背影。
照片中，只見周杰倫跟昆凌特地穿了一身黑，意圖保持低調，然天王夫妻檔的金色情侶運動鞋露了餡，還穿著同款米老鼠外套，隨即「被捕獲」，他倆親暱並肩逛賣場，不時低頭交談，對著商品比劃手腳，不經意地放著閃，讓網友看了好生羨慕，大讚會陪老婆逛街的周董真是好男人無誤！
(中時電子報)
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