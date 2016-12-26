柏林卡車恐攻後 6成德人盼增街頭監視器
德國耶誕市集發生卡車闖入攻擊事件後，一項最新民調顯示，6成德國民眾希望能增加公共場所的監視系統，超過7成民眾也支持增加員警編制。
德國柏林耶誕市集19日晚間遭到嫌犯艾姆里（AnisAmri）駕駛卡車闖入，造成12人死亡，48人受傷。艾姆里（Anis Amri）在逃亡多日後，23日凌晨在義大利米蘭塞斯托聖喬凡尼（Sesto San Giovanni）警方例行盤查時被認出，艾姆里當場遭到警方擊斃身亡。
柏林耶誕市集恐怖攻擊發生後，儘管德國民眾多半表示不會因此被恐怖份子擊倒，仍會歡慶耶誕假期，也不會避開人潮洶湧的購物商業區。
在柏林耶誕市集卡車攻擊後，許多安全專家都曾表示，若是德國有更多街頭監視器，這類攻擊事件應當能夠更有效防範，但重視隱私的德國民眾一向反對在公共場所大規模設置監視器。
不過，在恐攻事件後，德新社（DPA）委託民調機構「輿觀」（YouGov）進行的一項最新調查顯示，德國人確實對公共安全感到憂慮。
根據這項民調，60%的受訪者贊同在公共場所架設街頭監視器，73%也支持擴大警察編制，以打擊犯罪行為。甚至有過半民眾認為，德國軍隊應該參與反恐攻行動。
儘管柏林市政府高聲反對，德國內閣日前仍通過一項新法案，將在更多公共場所架設監視器。德國內政部長內政部長德梅齊埃（Thomas de Maiziere）也在法案通過後，呼籲柏林市政府重新思考這項政策。1051226
(中央社)
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