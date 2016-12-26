呂秀蓮：蔡總統2017應跟中國談新共識

前副總統呂秀蓮今天表示，台灣應該成為中立且永久和平的國家，呼籲總統蔡英文2017年主動跟中國談民共新共識，明年也是二二八事件70週年，希望走出悲情，共同打造台灣夢。

呂秀蓮晚間出席「和平．中立．美麗島 世界文化義演」活動時致詞表示，昨天是耶誕夜，但一點都不平靜，中國遼寧號航空母艦，從渤海刻意繞過釣魚台，直接到第一島鏈，昨晚還故意繞到台灣東岸，往南部經過巴士海峽到南海；兩週前中共戰機繞台，向全世界彰顯台灣是他們的。

呂秀蓮說，資料曾顯示，2016到2017年是中共解決台灣問題的關鍵年，從這兩個星期來看，她覺得資料是正確的。談到邦交國，她說，有些人心態很怪，認為像聖多美這樣的國家不要也罷，好像台灣有200個邦交國可以丟，過去在前總統陳水扁、馬英九等人的努力下，希望更多國家承認台灣，「請不要相信這些邦交國不重要」。

呂秀蓮指出，一個國家除了要有土地、人民，還必須有外交能力，如果沒有邦交，蔡總統就走不出去；其實她的心情很苦痛，因為台灣可能很快會陷入很多危機，台灣周遭的國家在不久將來也會起很大變化，請問蔡總統準備好了沒有？

呂秀蓮說，台灣應該成為中立且永久和平的國家，「我們不需要戰爭，戰爭也解決不了問題」，但和平也不是口號，需要付出代價，過去流血也不見得能換得和平，需要智慧，和平也不是屈辱，但需要決心。

呂秀蓮指出，台灣選擇和平的意義，也在穩定亞太區域和平，她希望2017年，蔡總統應該有智慧主動跟中國談，台灣不要1992年的國共老共識，民共可以形成2017年新共識，中國主張一個中國，也請尊重台灣中立的原則。

呂秀蓮說，中共領導人習近平可以放心，當台灣成為和平中立國家，不要去動反分裂法，台灣是不沉的航空母艦，是永遠的美麗島，不會走，也不會分離，「weare who we are」，成全台灣成為永遠和平中立國家，幫助中國成就中國夢。

呂秀蓮說，2017年也是二二八事件70週年，希望台灣勇敢走出悲情，共同打造台灣夢，台灣應該是和平的燈塔。1051226

(中央社)